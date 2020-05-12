Активы «Каспий нефть» за 2019 год сократились до Т133,5 млрд – KASE

Алматы. 12 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. Активы АО «Каспий нефть» за 2019 год сократились на 0,1%, до Т133,5 млрд, сообщила компания.

Активы «Каспий нефть» за 2019 год сократились на 0,1%, до Т133,5 млрд, против активов Т133,7 млрд за 2018 год, следует из аудиторского отчета по консолидированной финансовой отчетности компании, размещенной на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE) во вторник.

При этом, денежные средства увеличились на 2%, до Т16 млрд.

Обязательства компании сократились на 19% и составили Т102 млрд. Собственный капитал компании за отчетный период увеличился в 3,7 раза, до Т32 млрд.

Чистая прибыль АО «Каспий нефть» за 2019 год по сравнению с 2018 годом увеличилась с Т21 млрд до Т42 млрд, то есть в два раза. Прибыль до налогообложения за отчетный период – увеличилась в 1,6 раза, до Т65 млрд, валовая прибыль – на 11%, до Т103 млрд, консолидированная выручка – на 14%, до Т127 млрд, указывается в документе.