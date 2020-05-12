Беларусь оказалась готова к коронавирусу 12.05.2020 15:00 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 62 0 Политолог Алексей Дзермант о том, почему в Беларуси не делают трагедии из COVID-19 Похожие материалы: В Таджикистане шведская модель противостояния коронавирусу — от безысходности Справки по коронавирусу отменили в сфере авиаперелетов в Казахстане Отмена ПЦР-тестов для авиарейсов связана с завершением масштабного скрининга – Тугжанов Оксфордские мальчики казахской медицины Почему белорусы озаботились изменением китайского названия своей страны?!