Нур-Султан. 12 мая. КазТАГ – Коридор инфляции в Казахстане в 2020 году может составить 6-8%, сообщил председатель Национального банка Ерболат Досаев.

«При позитивном развитии ситуации на мировых сырьевых рынках и улучшении внешних условий коридор инфляции в текущем году может составить 6-8% при росте цен на нефть до $35-40 за барр», — сказал Досаев на заседании правительства во вторник.

Он отметил, что снижение цен и мирового спроса на нефть, а также введение режима ЧП и карантина отразилось на показателях экономической активности в Казахстане.

«По предварительным данным КС МНЭ наибольшее снижение за четыре месяца показали такие сервисные отрасли как транспорт (на 11%) и торговля (на 8,9%)», — добавил он.

По словам Досаева, Нацбанк сохранил базовую ставку на прежнем уровне.

«На этом фоне в целях поддержания деловой активности и создания более благоприятных условий для кредитования экономики в начале апреля Национальный Банк с 6 апреля снизил базовую ставку до 9,5% с коридором +/- 2 п.п., а 27 апреля сохранил базовую ставку на том же уровне», — сказал Досаев.