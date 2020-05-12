Нур-Султан. 12 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Уровень долларизации депозитов вырос в марте в Казахстане, сообщил председатель Национального банка Ерболат Досаев.

«Объем депозитов на конец марта текущего года составил Т20,3 трлн, увеличившись с начала года на 6,6% за счет валютной части. Депозиты в иностранной валюте выросли на 15,5% или на Т1,3 трлн, из-за курсовой переоценки (без учета курсовой переоценки валютные вклады снизились на 1,3% или $277 млн). Вклады в национальной валюте незначительно сократились на 0,2% (или Т16,4 млрд)», — сообщил Досаев во вторник на заседании правительства.

В результате, отметил он, уровень долларизации депозитов увеличился до 46,7% в марте текущего года по сравнению с 43,1% в декабре прошлого года.