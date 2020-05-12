Минимальный порог в 7% по налогам с зарплат предложил ввести Токаев

Алматы. 12 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Минимальный порог в 7% в рамках прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога (ИПН) предложил ввести президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«В моем понимании, если человек зарабатывает до Т250 тыс., может быть, до Т300 тыс., он не должен платить налог 10%, он может платить примерно 7%», — сказал Токаев в ходе визита в Алматы во вторник.

При этом ИПН в размере 10% может быть, по мнению главы государства, налогом широкого спектра действия.

«Что касается среднего класса, то в его отношении будет применяться налог в 10% – это налог широкого спектра действия для тех, чей доход, условно говоря, от Т300 тыс. до Т1,5млн – Т2 млн», — полагает Токаев.

Люди, зарабатывающие более Т25 млн в год, как считает президент, должны платить более 10%.

«Какую сумму – это определит комиссия, это будет 13% или 15%, но не больше. Я считаю, что в нашей стране подоходный налог не должен быть более 15%», — добавил он.

При этом президент четко заявил, что предложения по ставкам ИПН должно внести правительство, эти предложения коллективно будут обсуждены с привлечением общественности, депутатов, экспертов, но окончательное решение вводить или не вводить прогрессивную шкалу ИПН «буду принимать я как президент РК».

«Пока это мое поручение правительству – изучить вопрос. Но в принципиальном плане я считаю, что рано или поздно мы должны подойти к этому вопросу с точки зрения справедливости. Смысл прогрессивной шкалы состоит в том, что люди, которые зарабатывают не так уж много и тем более, мало, должны платить меньше налогов. А люди, которые зарабатывают очень много, и в наших условиях считаются богатыми, должны платить соответственно больше налогов», — заключил Токаев.

Напомним, 11 мая на итоговом заседании государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения в Казахстане президент Токаев поручил проработать вопрос прогрессивного налогообложения заработных плат.