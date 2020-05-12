Перенесены сроки закупок и подписания договоров из-за кибератаки портала госзакупок в РК

Алматы. 12 мая. КазТАГ – Перенесены сроки закупок и подписания договоров из-за кибератаки портала государственных закупок в РК, сообщает пресс-служба АО «Центр электронных финансов».

«Работа портала государственных закупок с 9 мая затруднена вследствие продолжающейся DDos-атаки. По словам специалистов, подобная масштабная хакерская атака произошла впервые. По данному инциденту Центром электронных финансов совместно с уполномоченным органом – РГП «Государственная техническая служба» КНБ РК принимаются соответствующие меры», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, в целях защиты прав потенциальных поставщиков, будут перенесены все сроки закупок и подписания договоров, которые проходили в период указанной кибератаки.

Информационная система «Электронные государственные закупки» предназначена для проведения госзакупок в режиме реального времени. Система обеспечивает заключение электронных договоров о потребностях заказчиков на поставку товаров, работ, услуг, их консолидацию, проведение закупочных процедур, определение поставщика, публикацию сведений о заключенных договорах и результатах их исполнения на веб-портале государственных закупок.