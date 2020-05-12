Перенесены сроки закупок и подписания договоров из-за кибератаки портала госзакупок в РК

Новости 32 0
Карантин. Эстонская сказка Карантин. Эстонская сказка
2964

Алматы. 12 мая. КазТАГ – Перенесены сроки закупок и подписания договоров из-за кибератаки портала государственных закупок в РК, сообщает пресс-служба АО «Центр электронных финансов».

«Работа портала государственных закупок с 9 мая затруднена вследствие продолжающейся DDos-атаки. По словам специалистов, подобная масштабная хакерская атака произошла впервые. По данному инциденту Центром электронных финансов совместно с уполномоченным органом – РГП «Государственная техническая служба» КНБ РК принимаются соответствующие меры», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, в целях защиты прав потенциальных поставщиков, будут перенесены все сроки закупок и подписания договоров, которые проходили в период указанной кибератаки.

Информационная система «Электронные государственные закупки» предназначена для проведения госзакупок в режиме реального времени. Система обеспечивает заключение электронных договоров о потребностях заказчиков на поставку товаров, работ, услуг, их консолидацию, проведение закупочных процедур, определение поставщика, публикацию сведений о заключенных договорах и результатах их исполнения на веб-портале государственных закупок.

Похожие материалы:

  1. ФК «Актобе» в условиях приостановки турниров выиграл гостендер на Т2 млрд на 2020 год
  2. Новые сроки подачи документов для учетной регистрации ломбардов установили в Казахстане
  3. Сайты госорганов, нацкомпаний и eGov подверглись DDoS-атаке из-за рубежа
  4. В госцентрах справка об отсутствии коронавируса стоит Т11,5 тыс., в частных – Т20 тыс. в РК
  5. Сменился председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг минздрава РК

Новости партнеров

Загрузка...