Алматы. 12 мая. КазТАГ — Пандемия – это фактически война, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Пандемия – это фактически война. Весь мир объявил войну против пандемии. Как говорят французы, на войне как на войне. Объединившись, мы сможем победить пандемию», — цитирует во вторник пресс-служба Акорды Токаева с посещения нового центра мобильного скрининга по выявлению коронавирусной инфекции в Алматы, созданного по южнокорейской технологии

Как сообщается, Токаев провел беседу с медиками и выразил им признательность за самоотверженный труд. Глава государства также поздравил сотрудников центра с Международным днем медицинской сестры, который отмечается во всем мире 12 мая.

В свою очередь руководители корейской компании Medical Partners Korea Ким Даенг и Мин Хисук рассказали президенту о возможностях мобильной лаборатории и накопленном опыте тестирования по системе Drive-through.

Также сообщается, что Токаев заслушал отчет акима Алматы Бакытжана Сагинтаева об эпидемиологической ситуации в городе.