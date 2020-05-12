Алматы. 12 мая. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал алматинцев беречь ботанический сад, сообщает пресс-служба Акорды.

«Ботанический сад – это знаковая территория для алматинцев и всех казахстанцев, особенно для тех, кто здесь родился и провел юность. Призываю алматинцев беречь эту территорию и относиться к ней как к своему родному дому», — сказал Токаев во время инспектирования хода реконструкции главного ботанического сада Алматы во вторник.

Глава государства считает, что, как и в прежние времена, ботанический сад вновь должен стать одним из любимых мест жителей и гостей города.

Напомним, реконструкция ботанического сада Алматы была начата в 2018 году.

14 февраля сообщалось, что реконструкцию ботанического сада в Алматы планируется завершить весной 2020 года

Ботанический сад расположен на 103,6 га в Алматы, с 2006 года является особо охраняемой природной территорией республиканского значения.