Нур-Султан. 12 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Почти 7% составила годовая инфляция по итогам четырех месяце в Казахстане, сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

«Производство товаров выросло на 5,8%. В то же время производство услуг сократилось на 4%. В результате чего ВВП в целом снизился на 0,2%. Снижение в секторе услуг обусловлено ограничениями в связи с принятыми карантинными мерами. Годовая инфляция составила 6,8%», — сообщил Даленов во вторник на заседании правительства.

Рост в производственном секторе, по его словам, обеспечен за счет увеличения производства в обрабатывающей промышленности на 7,0%, горнодобывающей промышленности – на 6,0%, строительстве – на 5,5% и сельском хозяйстве – на 2,2%.

«Вместе с тем, в секторе услуг снизились объемы услуг в транспорте на 11%, торговле – на 8,9%, административном обслуживании – на 4%, операциях с недвижимым имуществом – на 2,7%. В то же время услуги связи увеличились на 9,6% за январь-апрель текущего года», — отметил министр.