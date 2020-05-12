Нур-Султан. 12 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. Снижение по пяти экономическим показателям зафиксировано в двух регионах Казахстана, сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов.

«В Кызылординской области и городе Шымкент зафиксировано снижение по пяти показателям – строительству, вводу жилья, транспорту, торговле и инвестициям в основной капитал», – сказал Даленов на заседании правительства во вторник.

Однако, по его словам, лишь по двум-трем показателям из восьми в большинстве регионов отмечается снижение, соответственно, по остальным показателям – рост.

«Общая ситуация по восьми экономическим показателям: по обработке, сельскому хозяйству, строительству, вводу жилья, транспорту, торговле, инвестициям, инфляции выглядит в 10 регионах Казахстана (демонстрирует – КазТАГ) хорошую динамику», — отметил Даленов.