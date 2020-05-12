Сайты госорганов, нацкомпаний и eGov подверглись DDoS-атаке из-за рубежа

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Нур-Султан. 12 мая. КазТАГ – Сайты государственных органов, национальных компаний и eGov подверглись DDoS-атаке из-за рубежа, сообщает пресс-служба АО «Национальные информационные технологии» (НИТ).

«12 мая были зафиксированы проблемы с интернет-ресурсами государственных органов, в том числе портала eGov.kz, Е-лицензирование и всех компонентов «Электронное Правительство». Совместная оперативно проведенная работа с государственной технической службой КНБ РК показала, что в отношении интернет ресурсов государственного сектора фиксируется распределенная DDoS-атака из зарубежного сегмента интернет, которая привела к проблемам с доступностью интернет-ресурсов организаций государственного и квазигосударственного секторов», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

В НИТ считают, что атака производилась более чем с 550 IP-адресов из 48 стран на интернет-ресурсы казахстанского сегмента интернет.

«На текущий момент принимаются меры по минимизации влияния атаки на работу ресурсов и по ее полной блокировке. Дополнительно сообщаем, что компроментация персональных данных не выявлена», — сказано в сообщении.

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