Второй этап обработки от энцефалитного клеща в Алматы планируют начать в конце мая

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Алматы. 12 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Второй этап обработки от энцефалитного клеща в Алматы начнется в конце мая, сообщил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

«С 4 мая мы начали обработку города от энцефалитного клеща. В рамках первого этапа мы обработали от энцефалитного клеща все парки города. Сейчас можно сказать, что первый этап завершился. Второй этап обработки города против энцефалитного клеща начнем в конце мая», — сказал Бекшин на брифинге во вторник.

Он уточнил, что обработка продолжится на протяжении июня.

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