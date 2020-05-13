Нур-Султан. 12 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. 54 поезда на начальном этапе ослабления карантина запустят в Казахстане, сообщает пресс-служба комитета транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«13 мая 2020 года на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции принято решение о возобновлении курсирования пассажирских поездов внутри страны. Запуск пассажирских поездов будет осуществляться с 1 июня 2020 года поэтапно, с учетом спроса населения и в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах. В частности, на начальном этапе будут запущены 54 поезда», — говорится в сообщении.

Поезда запустят по направлениям: Нур-Султан – Алматы, Мангистау, Оскемен, Сарыагаш, Семей, Аркалык, Павлодар, Петропавловск/Кызыл ту, Уральск, Жезказган, Кызылорда; Алматы – Шымкент, Павлодар, Актобе, Мангистау, Сарыагаш, Оскемен, Жезказган, Уральск, Петропавловск; Кызылорда – Семей; Костанай – Караганды, Аркалык, Алматы; Караганды – Жезказган; Кызылорда – Кокшетау, Петропавловск и пригородные сообщения.

«Продажа проездных билетов стартует с 15 мая 2020 года», — резюмируется в сообщении.