Сдать ЕНТ в 2020 году решилось рекордное количество выпускников – МОН РК

Нур-Султан. 13 мая. КазТАГ – Сдать ЕНТ в 2020 году решилось рекордное количество выпускников, сообщает пресс-служа министерства образования и науки РК.

«Количество желающих принять участие в ЕНТ в этом году составляет 131 471 человек, из них 111 017 – выпускники школ текущего года, 20 454 – выпускники школ прошлых лет, выпускники колледжей. С целью исключения посещений мест общественного скопления прием заявлений для участия в ЕНТ проводился в формате онлайн и традиционно с 15 апреля по 10 мая 2020 года», — говорится в сообщении в среду.

Директор Национального центра тестирования МОН РК Дидар Смагулов отметил, что новый формат подачи заявления позволил существенно увеличить количество желающих сдать ЕНТ.

«Мы зарегистрировали рекордное количество желающих участвовать в ЕНТ: 131 471 заявлений, из которых более 100 тыс. подано онлайн. Для ребят, у которых не было возможности подать заявление онлайн из-за недостаточного качества интернета, предоставлена возможность сдать бумажные документы. В целом количество заявлений увеличилось на 12%», – сообщил Смагулов.

Отмечается, что новый формат приема заявлений показал свою доступность.

«В первую очередь значительный рост мы связываем с тем, что в связи с введением онлайн формата граждане подают заявление самостоятельно, и никто не может воспрепятствовать им в этом. К сожалению, ранее были факты, когда ученикам, показывающим не самые лучшие результаты, школы, так или иначе, могли ограничивать возможность сдачи тестирования. Теперь в этом вопросе выпускникам предоставляется полная свобода», – сказал Смагулов.

Как уточняется, после завершения ЕНТ до 25 августа календарного года будет производиться анализ видеозаписей, в случае обнаружения у поступающего использование запрещенных предметов результаты ЕНТ и конкурса будут аннулированы. При обнаружении у поступающего запрещенных предметов в ходе запуска на тестирование, поступающий не допускается на данное тестирование, а также на последующие ЕНТ в текущем году.

«Результаты ЕНТ выдаются в день тестирования, а также публикуются на официальном сайте Национального центра тестирования. Кроме того, для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан и лиц, окончивших организации образования за рубежом прием документов на ЕНТ-2020 продлен до 15-го мая 2020 г.», — резюмируется в сообщении.