Формат перевода учащихся из одной школы в другую обещают изменить в Казахстане

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Нур-Султан. 13 мая. КазТАГ – Формат перевода учащихся из одной школы в другую обещают изменить в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Перевод учащихся из одной школы в другую будет проводиться в новом формате, он также будет автоматизирован. То есть теперь родителям не придется ехать из одной школы в другую и сдавать документы в бумажном формате, оформлять корешки для выбытия в старой школе, а затем корешок прибытия», — сообщил в среду министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

Он выразил мнение, что «многие сталкивались с такой архаичной и затратной процедурой».

«Новый формат позволит сэкономить время для родителей и для школ. Мы эту работу завершим в ближайшее время», — заверил Аймагамбетов.

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