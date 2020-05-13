Нур-Султан. 13 мая. КазТАГ – Формат перевода учащихся из одной школы в другую обещают изменить в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Перевод учащихся из одной школы в другую будет проводиться в новом формате, он также будет автоматизирован. То есть теперь родителям не придется ехать из одной школы в другую и сдавать документы в бумажном формате, оформлять корешки для выбытия в старой школе, а затем корешок прибытия», — сообщил в среду министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

Он выразил мнение, что «многие сталкивались с такой архаичной и затратной процедурой».

«Новый формат позволит сэкономить время для родителей и для школ. Мы эту работу завершим в ближайшее время», — заверил Аймагамбетов.