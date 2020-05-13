Завершить автоматизацию процесса приема в колледжи и вузы в 2020 году обещают в МОН РК

Нур-Султан. 13 мая. КазТАГ – Завершить автоматизацию процесса приема в колледжи и вузы в 2020 году обещают в министерстве образования и науки Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Прием в колледжи и вузы также будет доступен в автоматизированном режиме уже в этом году. В прошлом году я обещал родителям, что такая работа будет завершена в 2020 году. Теперь не нужно будет ехать сдавать документы в бумажном виде, можно будет подать документы через сайты выбранного колледжа или вуза или портал «Электронного правительства». И не надо будет покупать скоросшиватели, конверты, приносить кучу бумажных справок, с раннего утра стоять в очередях приемных комиссий вузов и колледжей или ехать в другой населенный пункт», — сообщил в среду министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

По его словам, «все это теперь становится проще и удобнее».

«Одним кликом можно будет подать все документы. Мы пересматриваем и упрощаем бизнес-процессы, процедуры, максимально автоматизируя и делая их удобными для граждан», — заверил министр.