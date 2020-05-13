Нур-Султан. 13 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Казахстан примет участие в проекте по исследованию препаратов от коронавируса, сообщил заместитель директора Национального центра общественного здравоохранения Сержан Айдосов.

«Есть глобальный проект – называет «Солидарность». Казахстан будет участвовать в этом проекте. Проект включает в себя исследование четырех препаратов. Три препарата в Казахстане уже зарегистрированы. Это препараты ремдесивир, потом гидроксихлорохин, лопинавир-ритонавир и интерверон бета», — сказал Айдосов в среду.

По его словам, 90 стран изъявили желание участвовать в данном проекте.

«Из 90 стран 10 уже начали проект. Примерно 30 стран на последней стадии утверждения документов в своих странах. Мы прошли через комиссию биоэтики. Нам члены комиссии утвердили проект. Сейчас получаем оценку организации экспертизы. Там нужно очень много документов, полный список занимает 300-500 страниц. Надеюсь, мы сможем начать после получения заключения комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг (министерства здравоохранения РК – КазТАГ)», — рассказал спикер.