Нур-Султан. 13 мая. КазТАГ – Сроки приема документов для первоклассников изменятся с 2021 года в Казахстане, сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

«Со следующего года прием документов для первоклассников будет начинаться не с июня, а гораздо раньше – с 1 апреля, и длиться по 1 августа. Почему были внесены такие изменения? Во-первых, потому что это удобно для родителей. У них появится возможность заранее определиться со школой, собрать необходимые документы для поступления и сделать это не в летний отпускной сезон, когда они сами или администрация школы находятся в отпуске», — сообщил Аймагамбетов в среду.

Кроме того, добавил он, за лето родителям нужно подготовить детей в школу: собрать необходимые школьные принадлежности, справки и так далее.

«Родители жаловались, что не успевают собрать документы, определиться со школой, и поэтому часто прием документов затягивался вплоть до 31 августа, а где-то даже до середины сентября. С точки зрения администрации школ можно увидеть, что эти изменения упрощают процессы, и делают планирование деятельности гораздо более удобным. То есть руководство школы сможет заранее комплектовать классы, закупать необходимое количество учебников и вовремя их доставлять, распределять часы, определять состав педагогов в зависимости от количества классов. В общем, позволит наиболее эффективно подготовиться к началу учебного года», — считает министр.

По его словам, «важно, чтобы теперь родители приучились заранее планировать поступление своих детей в школы, в том числе определяться с конкретной организацией образования и вовремя подавать необходимые документы».

«Напомню, что теперь все эти процессы будут полностью автоматизированы и доступны через «Электронное правительство». Просто через портал, находясь у себя дома, можно будет с минимальными затратами времени и других ресурсов подать заявление для приема в первый класс», — отметил Аймагамбетов.