Поправки по вопросам регулирования миграционных процессов подписал Токаев

Нур-Султан. 13 мая. КазТАГ – Поправки по вопросам регулирования миграционных процессов подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования миграционных процессов», — говорится в сообщении в среду.

Задачами закона является совершенствование миграционного законодательства по следующим направлениям: создание благоприятных условий для этнических репатриантов, прибывающих в Казахстан и переселенцев; построение эффективной системы внешней трудовой миграции, ориентированной на удовлетворение потребностей экономики страны, создание благоприятного инвестиционного климата; расширение правовой базы в сфере регулирования миграционных процессов с учетом передового международного опыта и пресечение нелегальной миграции.