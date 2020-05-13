Нур-Султан. 13 мая. КазТАГ – Правила приема детей в детские сады изменились в Казахстане, сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

«Мы внесли изменения в правила приема детей. Если говорить о технологии, то теперь родители могут получить услугу по постановке в очередь не только через канцелярию отдела образования, но и самостоятельно через веб-портал «Электронное правительство» или «Правительство для граждан», при этом отпадает необходимость в сборе огромного количества документов», — сообщил Аймагамбетов в среду.

По его словам, впервые в льготную категорию по первоочередному зачислению в детские сады включены дети педагогов и дети из семей, имеющих ребенка-инвалида.

«Была проблема, когда семьи, имеющие детей-близнецов, тройняшек, не попадали в один детский сад в связи с очередностью распределения. Теперь родителям предоставляется возможность получить направления на всех детей в одну дошкольную организацию одновременно при наличии мест, когда место получает один из детей», — уточнил глава МОН.

Кроме того, добавил он, систематизирован процесс распределения свободных мест в дошкольных организациях.

«Если раньше после распределения свободных мест среди детей льготной категории после трех дней доступ к новым местам открывался абсолютно всем, кто стоял в очереди (при этом терялся смысл очереди как таковой), то теперь места будут открываться следующей первой тысяче заявителей», — проинформировал Аймагамбетов.