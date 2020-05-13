Нур-Султан. 13 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Состоящие из одного села сельские округа могут исчезнуть в Казахстане.

«Сельским округом является регион, который включает в себя два и более населенных пунктов с общей численностью населения не менее 500 человек», — такую норму могут внести в статью 2 закона «Об административно- территориальном устройстве РК».

В действующем законе данная норма отсутствует.

«Согласно действующему закону РК «Об административно- территориальном устройстве Республики Казахстан» регионами являются область, район и сельский округ как основные звенья республиканского административно- территориального устройства. На сегодня по республике 532 сельских округа состоят из одного населенного пункта. В этой связи предлагается уточнить редакцию для конкретизации данной категории административно- территориальной единицы», — говорится в обосновании к проекту поправки.