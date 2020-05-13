В Алматы пеня за долг по комуслугам не будет начисляться до конца года

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Алматы. 13 мая. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Алматы пеня за долг по коммунальным услугам не будет начисляться до конца года, сообщил руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы Асет Масабаев.

«С момента объявления чрезвычайного положения мы дали отсрочку по оплате коммунальных услуг, то есть мы сказали, в мае, в апреле, если нет возможности, люди могут отсрочить, если обращаются в колл-центр и отсрочка эта подразумевала, что до конца года люди могут поделить это на части и закрыть долг за коммунальные услуги без начисления пени», — сказал Масабаев на брифинге в среду.

При этом он пояснил, что отсрочка по платежам за коммунальные услуги предоставляется за март, апрель и период с 1 по 12 мая.

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