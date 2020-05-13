Прогрессивный налог – вынужденное правильное решение 13.05.2020 14:58 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 100 0 Экономист Айдархан Кусаинов о системных изменениях социально-экономической политики Похожие материалы: «Кажегельдин предложил Токаеву сотрудничество». «Слухи о кончине «подушки безопасности» преувеличены?». «Режим чрезвычайного обнищания». «Каким будет прогрессивный подоходный налог?». «Стоимость продуктов невозможно снизить рейдами по базарам» 1,5 млн человек в сфере МСБ могут потерять работу из-за карантина в Казахстане – эксперт Блокпосты будут сняты после снятия режима карантина в целом Вместо «налога на роскошь» мы получим «налог на бедность»? Не брать налог на транспорт за два месяца карантина или до конца года в РК предложил РЦПП