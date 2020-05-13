Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник

Алматы. 13 мая. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник составила $1702,4.

Относительно утреннего фиксинга во вторник стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на 1,05.

Стоимость унции золота в евро составила 1565,87 (-8,63), а в британских фунтах – 1379,8 (-2,04).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.