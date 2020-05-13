Нур-Султан. 13 мая. КазТАГ – Дождь ожидается местами по Казахстану в среду, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана по-прежнему сохраняется неустойчивый характер погоды. Местами по республике пройдут дожди, на юге местами – сильный дождь. Местами ожидаются усиление ветра, туман, возможен град, на юге и юго-западе – шквал», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура днем +29+31, ночью +14+16.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +28+30, ночью +13+15.

В Шымкенте переменная облачность, дождь, утром и днем сильный. Временами гроза, шквал. Ветер западный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +23+35, ночью +14+16.

В Жамбылской области ожидаются дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +26+31, ночью +12+17.

В Туркестанской области ожидаются дождь с грозой, град, усиление ветра местами 15-20 метров в секунду. Днем +20+25, ночью +12+17.

В Костанайской области ожидаются дождь с грозой, град ветер 15-20 метров в секунду. Днем +23+28, ночью +11+16.

В Алматинской области без осадков. Днем +27+32, ночью +12+17.

В Акмолинской области ожидается дождь с грозой. Днем +27+32, ночью +13+18.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дождь с грозой, туман. Днем +27+32, ночью +13+18.

В Павлодарской области без осадков. Днем +28+33, ночью +13+18.

В Карагандинской области ожидаются дождь с грозой. Днем +28+33 (на юге +24), ночью +13+18 (на юге +10).

В Актюбинской области днем ожидается дождь с грозой. Днем +18+23, ночью +8+13.

В Западно-Казахстанской области ожидается дождь с грозой. Днем +17+22, ночью +8+13.

В Атырауской области днем ожидается дождь с грозой. Днем +21+26, ночью +10+15.

В Мангистауской области ожидаются небольшой дождь с грозой, туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +17+22, ночью +10+15.

В Кызылординской области ожидаются дождь с грозой, град, шквал, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +22+27, ночью +13+18.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь с грозой, ветер местами 15-20 метров в секунду. Днем +22+27, ночью +7+12.

«В ближайшие сутки на большинстве рек равнинной территории республики будет продолжаться спад уровня воды. На горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидается колебание водности», — предупредили синоптики.