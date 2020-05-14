Нур-Султан. 14 мая. КазТАГ – Казахстан готовится к открытию трех автомобильных пунктов пропуска на границе с Китаем, передает корреспондент агентства.

«Внести в постановление правительства Республики Казахстан от 30 марта 2020 года №155 «О временном закрытии автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках Государственной границы Республики Казахстан» следующее изменение: в приложении к настоящему постановлению: подпункт 1) исключить», — говорится в представленном в четверг проекте постановления правительства.

В указанном подпункте указаны следующие пункты пропуска через границу с Китаем: Кольжат в Алматинской области, а также Бахты и Майкапчагай в Восточно-Казахстанской области.

«Проект разработан в соответствии с пунктом 5 протокола заседания межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 6 мая 2020 года №Б-275, согласно которому министерству поручено совместно с министерствами финансов, здравоохранения, пограничной службой КНБ (по согласованию), акиматом Алматинской области проработать вопрос открытия пунктов пропуска «Кольжат», «Бахты» и «Майкапчагай», — уточнил в пояснительной записке к документу вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берик Камалиев.

Напомним, 1 апреля погранслужба КНБ сообщала о том, что с 4 апреля временно закроет 20 автомобильных пунктов пропуска на границе с Казахстаном. Меры были приняты для недопущения завоза коронавирусной инфекции из сопредельных государств.