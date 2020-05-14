Ипотечную программу «7-20-25» изменили в Казахстане

Нур-Султан. 14 мая. КазТАГ – Программу ипотечного жилищного кредитования «7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи» изменили в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В разделе «VII. Условия выдачи ипотечных жилищных займов» (программы – КазТАГ): в таблице строку: «Максимальная стоимость приобретаемого жилья: Т25 млн для городов Нур-Султан, Алматы и их пригородных зон в пределах границ, определенных законодательством Республики Казахстан, Актау, Атырау, Шымкент; Т15 млн – для других регионов» изложить в следующей редакции: «Максимальная стоимость приобретаемого жилья: Т25 млн для городов – Нур-Султан, Алматы и их пригородных зон в пределах границ, определенных законодательством Республики Казахстан, Актау, Атырау, Шымкент; Т20 млн – для города Караганда; Т15 млн – для других регионов», — говорится в постановлении правлении Национального банка Казахстана.

Документ датирован 11 мая.