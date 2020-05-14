Парламент РК принял поправки в законодательство по вопросам мобилизации

Нур-Султан. 14 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Сенат парламента РК принял поправки в законодательство по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации во втором чтении

В четверг на пленарном заседании сената принят закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации» во втором чтении.

Одним из изменений станет наделение уполномоченного органа в области мобподготовки компетенцией госконтроля.

Как сообщалось ранее, основной задачей закона является повышение эффективности деятельности государственных органов и организаций РК в области мобилизационной подготовки и мобилизации, а также государственного материального резерва, для чего предлагается внесение поправок в шесть кодексов и пять законов по следующим направлениям: усиление мер государственного контроля за выполнением мероприятий мобилизационной подготовки и мобилизации, в том числе наделение функцией контроля уполномоченного органа в области мобилизационной подготовки.