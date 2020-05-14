Лекарства и медоборудование мобилизационного резерва не обновлялись с 1960-х годов – сенатор

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Нур-Султан. 14 мая. КазТАГ – Мадина Алимханова. Лекарства и медицинское оборудование мобилизационного резерва не обновлялись с 1960-х годов, сообщил сенатор Серик Бектурганов.

«В проекте закона предполагается передача министерству здравоохранения компетенции по поставке, хранению, освежению и разбронированию лекарственных средств и медицинских изделий мобилизационного резерва. Вместе с тем, на сегодняшний день в системе госмобрезерва имеются проблемы, которые не решались уже в течении длительного периода. Базы специального медицинского снабжения, находящиеся на балансе местных исполнительных органов, в основном построены 50 лет назад и не отвечают требованиям по организации хранения любых материальных ценностей, тем более лекарственных препаратов и медицинских изделий», — сказал Бектурганов на заседании сената в четверг.

При этом он отметил, что износ зданий составляет от 20 до 60%.

«Более того, в Северо-Казахстанской области один из складов расположен в здании 1918 года постройки, в Актюбинской области – 1947 года постройки, в Акмолинской области в приспособленном здании 1956 года постройки, в Алматы 1957 года постройки», — отметил депутат.

Кроме того, Бектурганов обратил внимание на то, что значительная часть мобрезерва системы здравоохранения была заложена в 1960-х – 1970-х гг., а необходимое и регулярное обновление лекарственных препаратов и медицинских изделий не проводилось, централизованное финансирование закладки материальных ценностей системы здравоохранения и их освежение фактически прекратилось с 2005 г.

«Большая часть медицинского и санитарно-хозяйственного имущества мобилизационного резерва – дыхательная аппаратура, электрокардиографы, стоматологическое и лабораторное оборудование, физиоаппаратура, средства индивидуальной защиты и тому подобное, заложенная еще в советский период, морально и физически устарела и в настоящее время его использование в медицинской практике не представляется возможным», — подчеркнул депутат.

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По мнению Бектурганова, необходимо провести полную инвентаризацию и ревизию материальных ценностей мобилизационного резерва, и рассмотреть вопрос выделения дополнительных финансовых средств для приведения складов в соответствие с современными требованиями и оснащения их согласно норматива.

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