Нур-Султан. 14 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Почему не возобновлены междугородние автобусные перевозки в Казахстане, объяснил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов.

«В отличие от самолетов и ж/д транспорта, где есть проводники, которые контролируют соблюдение дистанции, масочный режим, недопущение скопления, что нельзя сказать об автобусных междугородних переездах, так как там только водители, задача которого обеспечить безопасность движения. Соответственно, так как там нет лиц, которые бы мониторили и контроливали ситуацию с пассажирами, в настоящее время возобновление междугороднего автобусного сообщения преждевременно», — сообщил Байгабулов на брифинге в четверг.

При этом он рассказал, когда будут рассмотрены вопросы возобновления междугородних автобусных перевозок.

«С учетом ситуации и стабилизации по заболеваемости коронавирусом в регионах по мере мониторинга будут рассмотрены вопросы по возобновлению междугородних автобусных маршрутов», — заверил Байгабулов.