Нур-Султан. 14 мая. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по гражданско-правовой ответственности в атомной энергетике, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменения и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданско-правовой ответственности в сфере использования атомной энергии», — говорится в сообщении в четверг.

Законопроект предусматривает регулирование общественных отношений, возникающих в процессе функционирования ядерных установок в Республике Казахстан, а именно, в области гражданско-правовой ответственности операторов ядерных установок за причинение ядерного ущерба.