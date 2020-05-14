Заявившая о возможном банкротстве птицефабрика близ Алматы получила Т5 млрд субсидий

Нур-Султан.. 14 мая. КазТАГ – Заявившая о возможном банкротстве птицефабрика «Сарыбулак» в Илийском районе Алматинской области получила Т5 млрд субсидий, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Казахстана.

«Касательно выступления в медиа директора ТОО «Сарыбулак» Мурата Увалиева: данное предприятие на протяжении последних пяти лет получило субсидий на Т1,8 млрд за произведенное яйцо и Т3,2 млрд за произведенное мясо птицы. Таким образом, компания полностью охвачена мерами господдержки», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Как уточнили в МСХ, учитывая, что основная цель субсидирования – это удешевление себестоимости произведенной продукции, «полученные субсидии должны направляться на дальнейшее развитие производства и на закуп кормов и основных средств».

«Однако ТОО «Сарыбулак» уже несколько лет не демонстрирует рост объемов производства яиц. Почему при таких серьезных объемах поддержки у предприятия не хватает средств для закупа кормов – остается вопросом», — заявили в минсельхозе.