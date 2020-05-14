Вакцинация не станет принудительной, есть норма по детям, посещающим детсады – Биртанов

Нур-Султан.. 14 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Вакцинация не станет принудительной, есть норма по непривитым детям, посещающим детские сады, сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов.

«В последнее время в социальных сетях разгорались баталии против принятия кодекса («О здоровье народа и системе здравоохранения» — КазТАГ) в части обязательной вакцинации с рассказами о некачественных вакцинах, о недобросовестных закупах и неправильной транспортировке вакцин, о медосложнениях, которых нет, и якобы огромном количестве отказников. Это откровенные манипуляции общественным сознанием! Вакцинация в Казахстане не является и не станет принудительной! Как и во всем мире в нашей стране будут добровольные и обязательные вакцины. Но в каждом случае действует и остается право родителей на информированное согласие или отказ от вакцинации! Нет никаких норм, ограничивающих права непривитых детей! Есть только одна норма, обеспечивающая коллективный иммунитет, то есть защиту здоровья всех детей, посещающих детские сады», — написал Биртанов в Facebook в четверг.

Он отметил, что в 2019 году имелось 4 841 334 привитых, «из них только 6003 отказов, «а это всего лишь 0,12 %».

«По якобы огромному количеству осложнений – за 2019 год из 4 841 334 привитых, всего лишь 143 получили неблагоприятные проявления (повышение температуры, припухлость, покраснение кожи) а это 0,003%! К тому же, если сравнить количество погибших детей в Казахстане за 2019 год, от вакцин это 0! Цифры говорят сами за себя», — добавил министр.

В свою очередь петиция против обязательной вакцинации на данный момент набрала почти 170 тыс. подписей.