Нур-Султан. 17 мая. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на понедельник в Шымкенте и пяти областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Вечером 17 мая, ночью 18 мая в горах, днем 18 мая местами в Туркестанской области ожидается сильный дождь. Местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер западный местами 15-20, днем порывы 23 метров в секунду. В Шымкенте 18 мая во второй половине ожидается сильный дождь, днем ожидаются гроза, шквал. Ветер западный днем порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане утром и днем 18 мая ожидаются гроза, шквал. Ветер западный порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в распространенном в воскресенье штормовом предупреждении.

В понедельник днем в Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный порывы 15-20 метров в секунду. Ночью и утром местами ожидается туман. В Петропавловске днем 18 мая ожидается гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный порывы 15-20 метров в секунду.

«18 мая в Акмолинской области местами ожидается гроза, шквал, град. Ветер южный местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау днем 18 мая ожидается гроза, ветер южный порывы 15 метров в секунду», — сказано в сообщении.

На большей части территории Кызылординской области в понедельник ночью ожидается дождь. Местами сохраняется гроза. Ветер юго-западный, западныйместами15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду. В Кызылордае 18 мая ночью ожидается гроза. Ветер западный днем порывы 15-20 метров в секунду.

«18 мая в Костанайской области днем местами ожидается сильный дождь. Местами гроза, туман, град. Ветер восточный с переходом на западный местами 15-20 метров в секунду. Костанае 18 мая ожидается гроза. Днем ветер восточный с переходом на западный порывы 15-20 метров в секунду», — предупредили синоптики.

Вероятность шторма оценивается в 85-100%.