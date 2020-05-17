Нур-Султан. 17 мая. КазТАГ – Требования к публикациям при защите диссертаций изменились в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

«Пересмотрены требования к публикациям при защите диссертации. Ранее для выхода на защиту докторант обязан был опубликовать семь статей, при этом особые требования к их содержанию не предъявлялись. Для достижения данного показателя докторанты нередко размещали публикации в сомнительных по качеству журналах. Были случаи, когда статьи наших ученых попадали в «мусорные», «хищные» журналы, исключенные из международных баз. В связи с этим нами было принято решение изменить существующую практику», — сообщили в МОН в воскресенье.

В ведомстве заявили, что упростили принцип.

«Вместо семи публикаций в «слабых» журналах достаточно опубликовать несколько статьей в международных журналах из высокого квартиля. В случае наличия одной научной статьи в журнале, входящем в первый квартиль, других публикаций не требуется. Эта мера должна уменьшить количество некачественных публикаций, снизить нагрузку и стимулировать ученых к написанию оригинальных научных статей с высоким уровнем цитируемости», — пояснили в МОН.