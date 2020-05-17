Власти заявили о начале выдачи банковских карт пострадавшим от наводнения Мактааральцам

Туркестан. 17 мая. КазТАГ – Пострадавшим от наводнения семьям Мактааральского района Туркестанской области начали выдавать банковские карты, сообщает региональная служба коммуникаций (РСК).

«В Мактааральском районе 6128 пострадавшим от наводнения семьям начали выдавать банковские карты «Халык» для оплаты Т100 тыс. из государственного резерва. Специалисты начали выдавать карты населению в ресторане «Гульсара», средней школе А. В Пушкина и детском саду «Нурбобек» в селе Мырзакент, а также в эвакуационных пунктах села Атакент. Компенсация в размере $1 тыс. будет выдана владельцам 5202 жилых домов и перечислена из фонда Алишера Усманова на эти карты», — заявил в воскресенье начальник управления финансов Туркестанской области Абдрахман Тасыбаев.

По его словам, по Т100 тыс. из государственного резерва будет выплачено в пяти пострадавших от наводнения населенных пунктах 846 семьям, в том числе 6128 жителям Жениса, Жанатурмыса, Фердауси, Достыка, а также населению в эвакуированных центрах в селах Мырзакент, Акжол, Т. Жайлыбаев, Жантаксай, Арайлы, Нурлытан, Нурлыжол, Шугыла.

«Все меры предосторожности, предпринятые в связи с эпидемией коронавируса, на пунктах выдачи банковских карт в Мактааральском районе, будут строго соблюдены», — заверили в РСК.

Напомним, 1 мая из-за смыва части дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана и сброса воды для снижения уровня в водохранилище наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области Казахстана. Из-за притока воды произошел разлив из коллектора на границе Мактааральского района, что привело к подтоплению. Более 5 тыс. сельчан Туркестанской области покинули свои дома из-за угрозы подтопления.

4 мая была создана правительственная комиссия по ликвидации последствий подтопления населенных пунктов Туркестанской области.

5 мая аким Туркестанской области Умирзак Шукеев сообщил, что, по предварительным расчетам, 845 домов, три школы, пять детсадов, четыре медицинских объекта и один пункт культуры были подтоплены в населенных пунктах Женис, Жана Турмыс, Фирдоуси, Оргебас и Достык, также подтоплена автодорога протяженностью 54,7 км и 7639 га посевных площадей.

6 мая Узбекистаном была направлена техника и специалисты в помощь подтопленным селам Мактааральского района. В этот же день стало известно, что жителям подтопленных сел Туркестанской области обещали выплатить по Т100 тыс.

9 мая Токаев заявил, что «пострадавшие от подтопления Жители Мактааральского района Туркестанской области будут полностью обеспечены новым или отремонтированным жильем». Также глава государства заявил, что «вопросы рационального, справедливого водопользования будут решаться в тесной координации с узбекской стороной».