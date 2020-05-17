Последствия кризиса являются серьезной угрозой международному миру и безопасности – ООН

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Алматы. 17 мая. КазТАГ – Последствия кризиса являются серьезной угрозой международному миру и безопасности, сообщает пресс-служба Организации объединенных наций (ООН).

«Сегодня мы столкнулись с самым тяжелым кризисом со времен Второй мировой войны. COVID-19 и его последствия являются серьезной угрозой международному миру и безопасности и могут привести к росту социальных волнений и насилия», — предупредил председатель генеральной ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде.

Он напомнил о призыве генерального секретаря организации Антониу Гутерриша немедленно по всему миру прекратить огонь.

«Этот призыв поддержали 100 государств-членов ООН, различные региональные и религиозные организации и более 200 групп гражданского общества. Мы должны общими усилиями выполнять наш мандат – поддерживать мир, чем и занимаются 95 тыс. миротворцев, дислоцированных по всему миру. Мы должны оказать гуманитарную помощь 110 млн человек в 57 странах. Мы должны и дальше разрабатывать новые стратегии для поддержания мира», — сказал глава генассамблеи.

Он призвал все государства в условиях пандемии обеспечить защиту наиболее уязвимых групп населения: женщин и детей, бедных и инвалидов, которые уже и так пострадали от вооруженных конфликтов.

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«Проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, – огромны. Они требуют международной солидарности. Все вместе мы должны действовать без промедления с тем, чтобы построить такое будущее, где мы все могли бы жить в мире», — добавил Мухаммад-Банде.

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