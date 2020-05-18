Работу ТРЦ частично планируют возобновить в Нур-Султане и Петропавловске с 20 мая

Нур-Султан. 18 мая. КазТАГ — Работу торгово-развлекательных центров (ТРЦ) частично планируют возобновить в Нур-Султане и Петропавловске с 20 мая, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Сегодня на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова были рассмотрены вопросы по текущей эпидемиологической ситуации в стране. (…) С учетом благоприятной эпидемиологической ситуации, межведомственной комиссией принято решение с 20 мая 2020 года в Нур-Султане и Петропавловске возобновить работу торгово-развлекательных центров (без развлекательных центров, фудкортов, кинотеатров) и общественных бань», — говорится в сообщении в понедельник.

По последним данным в Казахстане коронавирусом заразились 6440 человек, 3311 – выздоровели, зафиксировано 34 летальных случая.