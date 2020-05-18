Нур-Султан. 18 мая. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в восьми областях Казахстана на 19 мая, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«19 мая в Северо-Казахстанской области ожидается на большей части дождь. Сутки 19-20 мая ожидается местами гроза, шквал, град. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. В Петропавловске сутки 19, днем 20 мая ожидается гроза, шквал, град. Ветер южный, юго-западный порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в понедельник.

Вероятность шторма синоптики оценили в 80-100%.

«19 мая в Костанайской области ночью местами ожидается сильный дождь. Местами гроза, туман. Ветер северо- западный, западный местами 15-20 метров в секунду. В Костанае 19 мая ожидается ветер северо-западный, западный ночью порывы 15-20 метров в секунду», — отмечают синоптики.

Эксперты оценили вероятность шторма в 80-100%.

«19 мая в Акмолинской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер южный, юго-западный ночью местами, днем на большей части 15-20 метров в секунду. В Нур-Султане утром и днем 19 мая ожидается гроза, ветер южный, юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Кокшетау днем 19 мая ожидается гроза, ветер южный, юго-западный порывы 15-20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

«19 мая в горных районах Туркестанской области в первой половине ночи ожидается сильный дождь. Местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер западный местами 15-20 метров в секунду. В Шымкенте ночью и утром 19 мая ожидаются гроза, шквал. В Туркестане в первой половине ночи 19 мая ожидаются гроза, шквал», — пишут эксперты.

Вероятность шторма синоптики оценили в 80-100%.

«19 мая утром и днем в Кызылординской области местами сохраняется гроза. Ветер юго-западный, западный утром и днем местами 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Эксперты оценили вероятность шторма в 80-100%.

«19 мая в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Уральске днем 19 мая ожидаются гроза ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 18 метров в секунду», — утверждают синоптики.

Вероятность шторма 80-100%.

«19 мая в Алматинской области утром и днем в горных и предгорных районах ожидается сильный дождь. Местами ожидается гроза, пыльная буря, шквал, град. Ветер западный, при грозе 17-22 метров в секунду. В Талдыкоргане 19 мая ветер западный, днем при грозе порывы 17 метров в секунду», — отмечают в пресс-службе.

Вероятность шторма 80-100%.

«19 мая в Мангистауской области местами ожидаются туман. Днем местами ожидаются гроза, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду», — пишет «Казгидромет».

Вероятность шторма 80-100%.

«Днем 19 мая в Атырауской области местами ожидается гроза, шквал, град. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15-20 метров в секунду. В Атырау днем 19 мая гроза, ветер западный, северо-западный порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в заключении.

Вероятность шторма 80-100%.