Все излишки добытой нефти Казахстан будет отправлять на экспорт – минэнерго

Нур-Султан. 18 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Все излишки добытой нефти Казахстан будет отправлять на экспорт, заявил вице-министр энергетики РК Асет Магауов.

«С учетом взятых обязательств в рамках ОПЕК+ ожидается, что добыча нефти в Казахстане должна снизиться в 2020 году до 86 млн. тонн. Если мы в первоочередном порядке обеспечим внутренний рынок переработки в объеме 17 млн. тонн, то все снижение будет снято с экспортных направлений. Если же внутренний объем будет в меньших объемах, все излишки будут отравлены на экспорт», — сказал Магауов на брифинге в понедельник.

При этом, отвечая на вопрос о продаже нефти в КНР, вице-министр отметил, что данное направление стало интересным с учетом снижения цен в европейском направлении.

«Заявки увеличились, объем экспорта вырастет с 50 тыс. тонн в апреле до 230 тыс. тонн в мае, это прогнозно», — уточнил Магауов.

Напомним, как сообщил на заседании правительства РК 12 мая 2020 года министр энергетики РК Нурлан Ногаев, по итогам четырех месяцев текущего года объем экспорта казахстанской нефти составил 25,3 млн. из добытых 31,3 млн тонн (115% от плана), поступления от экспортной пошлины на нефть перевыполнены на Т10 млрд.