Почему не произошло снижения цен на нефтепродукты в РК, объяснили в минэнерго

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Нур-Султан. 18 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Почему не произошло снижения цен на нефтепродукты в Казахстане, объяснил вице-министр энергетики РК Асет Магауов.

«В связи с тем, что исторически цены на нефть на наши нефтеперерабатывающие заводы были гораздо ниже экспортных, сильное снижение экспортных цен практически не привело к снижению цены на внутреннем рынке – снизилась всего на 4%. Поэтому ожидать, что произойдет резкое снижение цен на нефтепродукты, не стоит, а небольшое снижение стоимости нефтепродуктов произошло», — сказал Магауов на брифинге в понедельник.

Также он добавил, то все остальные составляющие себестоимости – процессинг, транспортные расходы, расходы на хранение – остались на прежнем уровне.

«Также на розничных ценах сказалось то, что объемы потребления бензина на АЗС резко снизились, и удельные расходы торговой сети увеличились. У АЗС нет возможности оптимизировать расходы», — полагает Магауов

Вместе с этим он напомнил, что правительственные орган не регулируют розничные цены на нефтепродукты с 2011 года, цены формирует сам рынок.

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