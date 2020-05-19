Деньги старого образца в РК будут обменивать на новые еще три года — Нацбанк

Алматы. 19 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане деньги старого образца будут менять на новые в течение трех лет с момента их выхода из обращения, заявляет Национальный банк.

«Филиалы Национального банка в течение трех лет после истечения срока обращения, производят прием денежных знаков старого образца от физических и юридических лиц и после подтверждения их подлинности (…), осуществляют их замену на денежные знаки нового образца», -говорится в проекте постановления правления Нацбанка «О внесении изменений в некоторые постановления правления Национального банка РК по вопросам наличного денежного обращения», размещенного на портале «Открытые НПА».

Также, поступившие в банки ветхие и поврежденные банкноты и монеты отсортировываются, в обращение не выпускаются и передаются в филиалы Национального банка (…), указывается в документе.

Публичное обсуждение документа продлится до 21 мая 2020 года.