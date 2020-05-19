На 80% намерены снизить дефицит школьных мест в Алматы в течение 2020-2021 годов

Алматы. 19 мая. КазТАГ – На 80% будет снижен дефицит школьных мест в Алматы в течение 2020-2021 годов, сообщила руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева.

«В течение 2020-2021 годов в Алматы будет построено 16 новых школ и 23 пристройки к существующим общей численностью 47 463 мест, что снизит дефицит школьных мест на 80%», — сказала Жылкыбаева на брифинге во вторник.

Также она сообщила, что в это же время в мегаполисе будет построен ряд дошкольных образовательных учреждений на 12 790 детей – это снизит дефицит мест в детсадах на 70%