Казатомпром планирует выплатить акционерам за 2019 год более 46% от чистой прибыли

Алматы. 19 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. АО «НАК «Казатомпром» за 2019 год выплатит акционерам Т99 млрд дивидендов, сообщила компания.

«На основании дивидендной политики компании и финансовых показателей 2019 года акционеры утвердили размер дивиденда в расчете на одну обыкновенную акцию Т381,72, выплачиваемого из прибыли за 2019 год. Таким образом, общая сумма дивидендов составит порядка Т99 млрд», — говорится в документе, опубликованном на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE) во вторник.

Как сообщалось, чистая прибыль Казатомпрома за 2019 год, по сравнению с 2018 годом, снизилась с Т425 млрд до Т214 млрд.

Таким образом, дивиденд составит около 46% от чистой прибыли Казатомпрома за 2019 год.

Акционеры АО «НАК «Казатомпром» — АО «ФНБ «Самрук-Kазына» (81,28%) и CITIBANK, N.A.- NY (номинальный держатель) – 17,83%.