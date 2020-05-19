Реакция МВД на публикации о деле экс-главы санатория «Казахстан» абсурдна – адвокат

Алматы. 19 мая. КазТАГ – Абсурдной назвал реакцию министерства внутренних дел РК на публикации в СМИ стороны защиты по делу санатория «Казахстан» адвокат Бауыржан Бибатыров.

«В последнее время по телевидению («КТК» «31 канал») и на известном новостном паблике Tengrinews.kz вышла статья со ссылкой на пресс-службу МВД об оказании давления на следствие путем публикации в СМИ информации «с различными инсинуациями и домыслами об уголовном деле» в отношении моего подзащитного – бывшего президента АО «Санаторий Казахстан» Казбека Султан. (…) Очень странно, что такой мощный правоохранительный орган, как МВД, для опровержения доводов выбрал роль «жертвы». Полагаю, министр (внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев – КазТАГ) не в курсе, что его подчиненные таким образом прикрывают свой непрофессионализм. Разве не абсурдно заявлять, что кто-то способен оказывать давление на МВД?» — написал Бибатыров на своей странице в Facebook.

По мнению адвоката, распространенная МВД информация нарушает презумпцию невиновности.

«Полагаю, что именно заявление полиции через СМИ о не подтвержденных доказательствами многомиллиардных суммах хищения Султаном К., является очередным способом давления, путем создания образа преступника в глазах общественности и суда, вопреки принципу презумпции невиновности. Неужели генеральная прокуратура дала разрешение на такую публикацию? Данные следствия могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора! Исходя из СМИ, без приговора суда руководство МВД уверен в виновности Султан», — подчеркнул он.

Как напомнил Бибатыров, факты, названные МВД «инсинуациями», подтверждаются 50 решениями суда.

«Обращение в СМИ – это всего лишь еще одна попытка родственников Султан добиться объективности следствия. О каких «инсинуациях и домыслах» может идти речь, когда незаконность решений и действий следователей подтверждена уже более 50 решениями суда? Почему-то в публикации МВД отсутствуют комментарии по этим фактам, однако хотелось бы все же услышать их, а не изложение обстоятельств уголовного дела, которые в настоящее время имеют место только по их собственной версии. Интересно понесли ли наказание за эти нарушения должностные лица МВД, ведь расследованием занимаются не районные следователи?» — добавил он.

Кроме того, адвокат подчеркнул, что финансово-хозяйственную деятельность его подзащитного неоднократно в течение семи лет проверяли ревизионные органы МВД и нарушений не выявили.

«Остается много вопросов, вряд ли Султан имел право единолично принимать решение о получении многомиллиардного кредита, как нам сообщают СМИ. Ведь за семь лет было немало проверок «Санатория» ревизионными органами того же МВД, возможно счетный комитет или же комитет госаудита также проводили свои проверки. По версии следствия Султан семь лет скрывал финансовые нарушения от всех проверяющих и контролирующих органов страны, тогда мы, как налогоплательщики, должны задастся обоснованным вопросом, кому же мы доверили народные деньги? При таких обстоятельствах, полагаем, что дело расследуется однобоко, с обвинительным уклоном, принимаются меры по исключению «неудобных» адвокатов из дела», — подчеркнул Бибатыров.

Напомним, ранее Альмира Султан – супруга экс-главы санатория «Казахстан» Казбека Султана заявила о том, что от ее мужа по указанию министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева якобы требуют показания против начальника СГО Касымова.

16 мая глава МВД заявил, что «экс-министр внутренних дел Касымов к расследуемому уголовному делу отношения не имеет».

Ранее – 5 мая КазТАГ сообщил о том, что младшая дочь Султана задержана в Алматы по делу своего отца. Как уточнил адвокат бывшего президента санатория, уголовное дело расследуется уже восемь месяцев, а следствие, по словам юриста, оказывает давление на его подзащитного. 15 мая в МВД сообщили, что Казбек Султан подозревается в хищении Т974 млн.