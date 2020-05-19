На Т7,9 млрд даны отсрочки по кредитам казахстанским фермерам – Омаров

Нур-Султан. 19 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. На сумму Т7,9 млрд даны отсрочки по кредитам фермерам, сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров.

«На сегодняшний день одобрено 2,2 тыс. заявок на Т7,9 млрд. Это говорит о том, что на такую сумму даны отсрочки (по кредитам – КазТАГ)», — сказал Омаров на брифинге во вторник.

Для того, как объяснил глава МСХ, «чтобы обсудить вопросы отсрочки, сельхозтоваропроизводителям нужно обратиться в дочерние предприятия «КазАгро» – это «Агрокредитная корпорация», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и «КазАгроФинанс».

«По срокам продления (отсрочки по кредиту вопросы – КазТАГ) индивидуально по каждому хозяйству будет рассматриваться», — отметил Омаров.