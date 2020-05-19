Переименованное движение «ДВК» в «Көше партиясы» запретили в Казахстане — генпрокуратура

Алматы. 19 мая. КазТАГ – Переименованное движение «Демократический выбор Казахстана» («ДВК») в «Көше партиясы» запретили в Казахстане, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

«Есильским районным судом города Астаны 13 марта 2018 года движение «ДВК» признано экстремистской организацией с запрещением деятельности на всей территории Республики Казахстан. С декабря 2019 года лидерами запрещенной «ДВК» приняты меры по изменению наименования на «Көше партиясы». Это сделано, чтобы продолжить экстремистскую деятельность «ДВК» под новым названием и с целью избежать ответственности. Данные обстоятельства нашли свое объективное подтверждение в ходе проводимого министерством внутренних дел досудебного расследования экстремистской деятельности «ДВК». По итогам изучения полученных материалов эксперты пришли к выводу, что «ДВК» трансформировалось в движение «Көше партиясы», — говорится в сообщении во вторник.

Как отмечается, в рамках противодействия экстремизму прокуратура обратилась в суд с заявлением об установлении факта изменения своего наименования «ДВК» на движение «Көше партиясы».

«Решением Есильского районного суда города Нур-Султан от 19 мая 2020 года данное заявление удовлетворено. Суд установил, что «ДВК» изменило свое наименование на «Көше партиясы» и они являются одной экстремистской организацией», — пишет пресс-служба.

Суд запретил деятельность «ДВК» на всей территории Республики Казахстан под новым наименованием «Көше партиясы», в том числе путем использования СМИ, сетей телекоммуникаций, социальных сетей, мессенджеров и видео-хостингов, распространения информационных материалов.

«В соответствии со ст. 243 Гражданского процессуального кодекса данное решение суда обращено к немедленному исполнению. Согласно вышеприведенным судебным решениям от 13 марта 2018 года и 19 мая 2020 года запрещена деятельность указанной экстремистской организации, как под наименованием «ДВК», так и под новым названием «Көше партиясы». В рамках реализации предусмотренных ст. 32 Закона «О прокуратуре» полномочий, генеральная прокуратура в целях предупреждения правонарушений разъясняет, что на основании указанного решения суда теперь запрещены:

1 любое участие в деятельности организации «ДВК», в том числе под наименованием «Көше партиясы»;

2 пропаганда и поддержка идей «ДВК»/«Көше партиясы», изготовление, выпуск, тиражирование и распространение любыми средствами и способами в этих целях публикаций, листовок и иных информационных материалов;

2 организация и проведение митингов, демонстраций, публичных акций и других массовых мероприятий от имени или в поддержку «ДВК»/«Көше партиясы»;

3 финансирование деятельности «ДВК»/«Көше партиясы» путем предоставления и сбора денег или иного имущества, дарения, мены, пожертвования, спонсорской и благотворительной помощи, оказания информационных и иного рода услуг», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что совершение перечисленных запрещенных законом деяний влечет уголовную ответственность по ст. 182 (участие в экстремистской группе), 258 (финансирование экстремизма) и 405 (участие в экстремистской организации) УК РК.

Как сообщалось, партию ДВК, руководителем которой является бывший глава совета директоров «БТА банка», беглый банкир Мухтар Аблязов, признали экстремистской в Казахстане в марте 2018 года и официально запретили на всей территории страны.