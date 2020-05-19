Токаев призвал аккуратно подходить к вопросам расширения полномочий ЕЭК

Нур-Султан. 19 мая. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал аккуратно подходить к вопросам расширения полномочий Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает Акорда.

«Президент высказал ряд комментариев к этому проекту («О стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года» – КазТАГ). В первую очередь, он полагает необходимым на практике обеспечить движение товаров без барьеров и ограничений, поэтапно строить единый рынок услуг в согласованных сторонами секторах, готовиться к общему энергетическому и финансовому рынкам», — говорится в сообщении во вторник.

Токаев подчеркнул, что двустороннее сотрудничество между странами Союза многогранно и затрагивает практически весь спектр экономических, социальных, гуманитарных отношений.

«Поэтому рассмотрение этих вопросов в пятистороннем формате с привлечением Евразийской экономической комиссии может затруднить их практическую реализацию. Включение в полном объеме таких вопросов, как здравоохранение, образование и наука, в сферу компетенций Евразийской экономической комиссии может существенно поменять ее экономическую направленность, другими словами, будет противоречить сути договора о создании ЕАЭС от 2015 года», – убежден глава государства.

По словам президента, интеграционная работа должна учитывать особенности национальной правовой системы и исходить из принципа «необходимой достаточности» при рассмотрении вопросов гармонизации и унификации национальных законодательств.

«Предлагаемые в Стратегии «гармонизация и унификация» законодательства, в части установления правовой ответственности – административной и уголовной, в ряде отраслей, речь идет о таможенном деле, техническом регулирование, защите прав потребителей, на наш взгляд, пока не отвечают принципу разумной достаточности. А это приведет к отторжению Стратегии национальным общественным мнением, поскольку Стратегия ограничит суверенные права правительств и парламента», – полагает Токаев.

Кроме того, глава государства призвал аккуратно подходить к вопросам расширения полномочий ЕЭК.

«Предоставление комиссии права участия в двусторонних переговорах государств-членов с третьими странами по вопросам торговли услугами требует, конечно же, дополнительного изучения», – заявил он.

В своем выступлении президент Казахстана назвал сотрудничество по линии ЕАЭС приоритетным направлением и ключевым элементов восстановления экономики, а также приветствовал решение парламента Узбекистана о вступлении этой страны в ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя.

Вместе с тем Токаев высказал ряд предложений, направленных на дальнейшее укрепление взаимной торговли, поддержку бизнеса и взаимодействия в сферах цифровизации и транспортной логистики.

Во-первых, президент Казахстана указал на необходимость разработки плана поэтапного снятия всех ограничений и барьеров, которые возникли во время пандемии.

«Наши ведомства в сфере здравоохранения, санитарного, ветеринарного, иных видов контроля должны учесть уроки кризиса и предложить эффективные механизмы взаимодействия, обеспечивающие, с одной стороны, безопасность наших граждан, а с другой стороны, – безбарьерное движение товаров. Как в вопросе борьбы с пандемией, так и при последующем снятии ограничений важна слаженная работа транспортных властей, санитарных служб, пограничных ведомств», – считает глава государства.

В качестве второго предложения Токаев отметил важность существенной активизации работы по запуску интегрированной информационной системы ЕАЭС.

«Цифровизация ключевых аспектов взаимодействия государственных органов наших стран будет способствовать упрощению бизнес-процессов, увеличению взаимного товарооборота, снижению административной нагрузки на бизнес», – отметил президент.

В-третьих, глава государства указал на необходимость развития транспортно-логистических услуг.

«В рамках этой работы мы уже приступили к созданию национальной товаропроводящей системы, которая к 2022 году будет состоять из 24 оптово-распределительных центров. Это даст возможность хранения, обработки и распределения порядка 5 млн тонн агропродукции. Предлагаю проработать возможность создания общей товарораспределительной сети с заинтересованными странами Союза», – сказал Токаев.

Важное место в выступлении заняла тема поддержки бизнеса. Президент заявил, что в текущей кризисной ситуации практически все ресурсы стран ЕАЭС брошены на стабилизацию работы и сохранение рабочих мест. При этом он заметил, что исполнение отдельных, наиболее затратных решений органов Союза, таких как введение обязательной маркировки на некоторые группы товаров, не является насущной необходимостью в условиях кризиса.

Кроме того, глава государства предложил создать и активно использовать площадку руководителей министерств финансово-экономического блока стран ЕАЭС и правительств в целом для обсуждения мер реагирования на внешние вызовы в посткризисный период.

По итогам саммита по предложению Токаева документ «О стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года» был одобрен в основном, но не принят. Правительствам стран-участниц и комиссии поручено доработать Стратегию.

Лидеры «евразийской пятерки» договорились провести следующее заседание ВЕЭС осенью 2020 года в Минске.