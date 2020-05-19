Алматы. 19 мая. КазТАГ — В Беларуси скончался основатель nur.kz Юрий Зиссер, сообщает портал tut.by.

«После продолжительной болезни в Минске 17 мая скончался Юрий Зиссер – основатель портала tut.by, хостинг-провайдера hoster.by, предприниматель, общественный деятель, меценат», — говорится в сообщении.

Отметим, что Зиссер также являлся основателем казахстанского портала nur.kz, который был запущен в марте 2009 года командой под руководством Василия Ульянова и Юрия Зиссера.

Напомним, Зиссер родился 28 июня 1960 года во Львове, высшее образование получил в Северо-Западном политехническом институте в Санкт-Петербурге по специальности «электронные вычислительные машины».

В 1992 году он основал компанию «Надежные программы», которая занималась разработкой банковского программного обеспечения. Система обслуживания населения «Программа 35» использовалась в более чем ста банках Беларуси, России, Украины, Молдовы.

После образовательной поездки в США в 1999 году загорелся идеей создать белорусский Yahoo – так в 2000 году с бесплатной почты стартовал портал tut.by, который за несколько лет стал самым популярным белорусским онлайн-ресурсом. Юрий Зиссер сам неоднократно публиковался на tut.by. Занимал активную гражданскую позицию.

Стоял у истоков ряда белорусских и международных интернет-проектов. Был активным участником стартап-движения, ментором. Активно занимался благотворительностью и меценатством, но об этой своей деятельности практически не рассказывал. Несмотря на болезнь, стал одним из организаторов и спонсоров Международного фестиваля клезмерской музыки, который прошел в Минске в ноябре 2019 года.