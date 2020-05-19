Сменился директор СЦК при президенте РК

Нур-Султан. 19 мая. КазТАГ — Сменился директор республиканского государственного учреждения (РГУ) «Служба центральных коммуникаций» при президенте РК, сообщает пресс-служба Акорда.

«Распоряжением главы государства Алишев Руслан Канатханович назначен директором республиканского государственного учреждения «Служба центральных коммуникаций» при президенте Республики Казахстан», — говорится в сообщении во вторник.

Другим «распоряжением главы государства Калиев Талгат Бегимович освобожден от должности директора республиканского государственного учреждения «Служба центральных коммуникаций» при президенте Республики Казахстан».

Напомним, Талгат Калиев был назначен директором РГУ «Служба центральных коммуникаций» при президенте РК в июле 2019 года.

Руслан Алишев до нового назначения с апреля 2019 года занимал должность заместителя акима Северо-Казахстанской области по социальным вопросам, ранее с мая 2018 года по апрель 2019 года был руководителем РГУ «Служба центральных коммуникаций» министерства информации и коммуникаций РК, еще ранее с сентября 2016 года по май 2018 года – заместителем председателя комитета информации министерства информации и коммуникаций РК.